أمريكا | إصابة خمسة عسكريين إثر إطلاق نار في قاعدة عسكرية

أصيب خمسة عسكريين أمريكيين بجروح، إثر رصاص جندي أطلق النار على رفاق له في قاعدة فورت ستيورات بولاية جورجيا، قبل أن يتم القبض عليه، وفق ما أعلن مسؤول عسكري رفيع.

وأُغلقت فورت ستيوارت وهي قاعدة عسكرية كبيرة تؤوي آلاف الجنود وأقاربهم، فيما هرعت فرق الإغاثة إلى الموقع مع تصدّي قوات للعنصر الذي أطلق النار.

وقال البريغادير جنرال جون لوباس في مؤتمر صحافي، “لقد تصدى الجنود في الموقع الذي شهد إطلاق النار للجندي على الفور ومن دون تردّد، وتمكّنوا من السيطرة عليه، ما سمح لقوات إنفاذ القانون بعد ذلك باعتقاله”.

وأشار لوباس إلى أنّ حصيلة إطلاق النار بلغت خمسة جرحى “جميعهم في حال مستقرة ويتوقع ان يتماثلوا للشفاء”.

وأوضح أنّ المشتبه به هو السرجنت كورنيليوس رادفورد، لافتا إلى أنّ دوافعه لم تتّضح بعد.

ولم يتم استخدام سلاح عسكري في إطلاق النار الذي يعتقد أنه جرى بواسطة “مسدس شخصي”، وفق لوباس.

من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إطلاق النار، بأنه “عمل وحشي”، وقال في تصريح لصحافيين إنّ “قسم التحقيقات الجنائية في الجيش سيحرص على إنزال “أقصى ما يسمح به القانون” من عقوبات بحقّ المرتكب”.

من جهته وصف وزير الحرب بيت هيغسيث إطلاق النار بأنه “عمل جبان”، وتعهّد في منشور على منصة إكس بالإسراع في سَوق “المرتكب وكلّ من يتبيّن تورطه” أمام المحكمة.

