حماس:نرحب بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية دولة الإمارات، وقطر، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، ومصر،وموقفهم في إدانة رفض حكومة الاحتلال لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة ترامب

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة الأردنية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وما تضمنه من موقف واضح في إدانة رفض حكومة الاحتلال لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحميلها مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وثمنت حماس” تأكيد البيان ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لخارطة الطريق، واستمرار الدور الفاعل للولايات المتحدة ومجلس السلام والوسطاء في ضمان تنفيذها، ومنع حكومة الاحتلال من تعطيلها أو التنصل من التزاماتها، والمضي في استحقاقات المرحلة الثانية وفق الترتيبات والجداول المتفق عليها”.

كما قدرت في بيان لها “الموقف الواضح للوزراء في رفض محاولات حكومة الاحتلال إنكار حق شعبنا الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، والتأكيد أن استمرار الاحتلال وسياسات الضم والاستيطان وفرض الوقائع على الأرض تقوض فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة”.

واضافت:”إن هذا الموقف المهم يستدعي البناء عليه بتحرك سياسي ودبلوماسي فاعل، ومواصلة الضغط لإلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ووقف معاناة شعبنا، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، وصولاً إلى تمكين شعبنا الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة”.

المصدر: بيان