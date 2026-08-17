انقطاع الكهرباء يضرب شريان المياه في ليبيا

ضرب انقطاع التيار الكهربائي منظومة النهر الصناعي في ليبيا، متسببا في خروج جميع محطات المنظومة عن العمل، وفق ما أعلنه جهاز النهر الصناعي اليوم الاثنين.

وأوضح الجهاز أن الانقطاع أدى إلى توقف المحطات بدءا من منطقة حقول الآبار وصولا إلى محطتي الضخ الرابطة، ما أدى إلى توقف عمليات الضخ ضمن أجزاء واسعة من المنظومة.

وأكد الجهاز أن جميع الفرق الفنية والهندسية في حالة جاهزية، وأنها ستباشر إعادة تشغيل المضخات والمحطات فور عودة التيار الكهربائي من المصدر.

وشدد الجهاز على أن الفرق تعمل لضمان استمرارية الإمداد المائي والحيلولة دون تأثر وصول المياه إلى المواطنين، في وقت تشهد فيه شبكة الكهرباء ضغوطا وانقطاعات متكررة في المنطقة الغربية.

ويأتي توقف منظومة النهر الصناعي بالتزامن مع أزمة كهرباء حادة، ما يسلط الضوء مجددا على الترابط بين استقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية أحد أهم مصادر إمدادات المياه في ليبيا.

المصدر: روسيا اليوم