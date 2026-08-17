“كبلر”: 5 سفن فقط عبرت هرمز السبت ولا سفن الأحد

أظهرت بيانات حركة السفن تباطؤًا حادًا في الملاحة عبر مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ووفق بيانات تتبع السفن من شركة “كبلر”، عبرت 5 سفن تجارية المضيق يوم السبت، فيما لم تسجل أي سفينة يوم الأحد، مقارنة بـ 31 سفينة خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة.

وتحركت أسعار النفط في نطاق ضيق خلال التعاملات المبكرة، الاثنين، في ظل تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تباطؤ حركة ناقلات النفط والسفن التجارية عبر مضيق هرمز بعد سلسلة هجمات استهدفت ناقلات.

وقالت وكالة رويترز إن خام برنت ارتفع 20 سنتًا، بما يعادل 0.2%، إلى 88.72 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 5 سنتات إلى 82.35 دولارًا.

وكان الخامان قد سجلا مكاسب تجاوزت 5% خلال الأسبوع الماضي، عقب هجمات استهدفت سفنًا تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في مضيق هرمز، إلى جانب هجوم استهدف مصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية.

وتزامن ذلك مع استمرار الغموض بشأن استئناف المفاوضات الأميركية-الإيرانية، إذ قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال عطلة نهاية الأسبوع إن طهران لم تتخذ قرارًا بشأن العودة إلى المحادثات مع واشنطن، فيما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأميركيين إلى تقبل ارتفاع طفيف في أسعار البنزين طالما استمر الصراع.

ونقلت رويترز عن محلل الأسواق في شركة “آي جي” توني سيكامور قوله إن الوضع لا يزال على حاله، مع تمسك الطرفين بمواقفهما، فيما يوازن السوق بين مخاطر تشديد إمدادات الطاقة وبين إمكانية الاعتماد على مسارات بديلة وقنوات غير رسمية لتخفيف آثار الأزمة.

وأظهرت بيانات حركة السفن تباطؤًا حادًا في الملاحة عبر مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع. ووفق بيانات تتبع السفن من شركة «كبلر»، عبرت 5 سفن تجارية المضيق يوم السبت، فيما لم تُسجل أي سفينة يوم الأحد، مقارنة بـ 31 سفينة خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة.

واتهمت الإمارات إيران بمهاجمة سفينة ثالثة تابعة لـ”أدنوك” أثناء عبورها المضيق الجمعة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، بعد اتهام طهران بالمسؤولية عن حادثين سابقين استهدفا سفينتين تابعتين للشركة في المضيق مساء الخميس.

المصدر: وكالة رويترز