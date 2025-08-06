لبنان

“الوطني الحر”: الغطرسة الإسرائيلية ورفض الالتزام بوقف النار سلوك مقصود لعرقلة الحلول

قال المجلس السياسي لـ”التيار الوطني الحر” في لبنان، في بيان له يوم الأربعاء، إن “مصير سلاح المقاومة بات استحقاقًا ضاغطًا، بسبب الالتزامات التي قام بها لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار، وبموجب ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة”.

وأكد التيار أن “استمرار الغطرسة الإسرائيلية ورفض الالتزام بوقف إطلاق النار، ومواصلة استباحة السيادة اللبنانية، هو سلوك مقصود لعرقلة الحلول، وهو ما يعطي أسبابًا أو ذرائع لعدم تسليم السلاح قبل الانسحاب الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات، وإعادة الأسرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام