“الوطني الحر”: حقوق المودعين يجب ألا تبقى رهينة التجاذب بين الدولة والمصارف

توقفت الهيئة السياسية لـ”التيار الوطني الحر” في بيان لها الثلاثاء بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، “أمام الجهود المبذولة للبحث في مرحلة ما بعد إنتهاء ولاية اليونيفيل”، مشددة على “ضرورة استمرار حضور دولي فاعل تحت مظلة الأمم المتحدة، وضرورة صدور قرار دولي جديد يؤكد تراتبية الانسحاب الإسرائيلي وعودة المهجرين وحصرية السلاح”.

وقالت الهيئة “يجب أن يضمن القرار الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الاعتداءات، ويؤكّد بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح بيدها، وأن يضع آليات واضحة للتحقق من تنفيذ الإلتزامات على الجانبين”.

وجدّدت الهيئة “طرح إقتراح التيار إنشاء قوة ضمان وتنفيذ دولية بمشاركة متوازنة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني وتدعم قدراته”، داعية الحكومة إلى “بلورة موقف لبناني موحّد والمبادرة إلى تقديم إقتراح قرار دولي من قبل لبنان والتحرّك على أساسه قبل أن يُفرض أي قرار دولي جديد على لبنان من دون إرادته”.

وأشارت الهيئة إلى أنه “مع انتهاء محادثات بعثة صندوق النقد من دون اتفاق نهائي على استراتيجية المعالجة المالية المصرفية، فإن استمرار الخلافات حول المعالجة بعد 7 سنوات من احتجاز الودائع يفرض على الحكومة تقديم خطة واضحة لاسترداد أموال المودعين تحدد مصادر التمويل والمهل وآليات التنفيذ وتوزيع المسؤوليات والخسائر بعدالة”، مؤكدة أن “حقوق المودعين يجب ألا تبقى رهينة التجاذب بين الدولة والمصارف، وأن استعادة الثقة تقتضي إعادة بناء قطاع مصرفي سليم يخدم الإقتصاد المنتج”.

وهنأت الهيئة “المحامي وسيم بو طايع لفوزه بعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت”، وشكرت “المحاميات والمحامين الذين منحوه ثقتهم وجميع من ساهموا في تحقيق هذه النتيجة”، ورأت في “هذا الفوز حافزا لمواصلة العمل من أجل نقابة فاعلة ومستقلة، تدافع عن حقوق المحامين وترسّخ دورها في حماية الحريات وسيادة القانون”، متمنية “النجاح لجميع الأعضاء المنتخبين في أداء مسؤولياتهم النقابية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام