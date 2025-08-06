كيان العدو

العدو يعرض على مجلس النواب الأميركي خرائط لضم الضفة الغربية

كشفت صحيفة «إسرائيل اليوم» الاسرائيلية أن الكيان الصهيوني عرض على رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون خرائط ووثائق تتعلق بكيفية ضم الضفة الغربية.

ووفق الصحيفة، جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع جونسون، يوم الإثنين، في مستوطنة شيلو شمال شرق رام الله وسط الضفة.

وقالت الصحيفة إن سلطات الاحتلال قدمت خلال اللقاء خرائط ووثائق توضح رؤيتها لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة، دون الكشف عن تفاصيل هذه الوثائق.

ويرى مراقبون أن “أي خطوة لضم الضفة الغربية من شأنها أن تُنهي فعلياً إمكانية تطبيق حل الدولتين”، الذي تدعمه الأمم المتحدة، مع الإشارة إلى أن هذا الكيان قام على أرض محتلة ومغتصبة عقب ارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين أدّت إلى تهجيرهم بغطاء غربي.

يُذكر أنّ جونسون يعتبر من أبرز المشجعين للعدو على ضم الضفة، حيث نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” قوله، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة “تعترف بالحق التاريخي لإسرائيل في السيادة على الضفة الغربية لنهر الأردن”، حسب زعمه.

وفي تموز الفائت، أقرّ الكنيست الإسرائيلي اقتراحاً بفرض ما اسماه السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية لنهر الأردن ومنطقة الأغوار.

المصدر: مواقع إخبارية