لبنان

النائب عمار ضمن جولة على الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية: حريصون على السلم الأهلي

ضمن جولته على الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية اللبنانية، زار وفد من حزب الله رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في منزله بالرملة البيضاء. وعقب اللقاء، أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار أن حزب الله من أول الحريصين على السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

وفي التفاصيل، أكد النائب في كتلة الوفاء للمقاومة علي عمار “ضرورة عدم إفساح المجال أمام العدو الصهيوني لزرع الفتن التي قد تهدد السلم الأهلي”، مؤكداً أنّ “قيادة حزب الله بصدد تقييم ما جرى أمس، وعلى ضوء هذا التقييم يُتخذ القرار المناسب، فالحزب كان ولا يزال الطرف الأحرص على السلم الأهلي”.

وحول التطورات السياسية، أشار عمار إلى أنّ “الورقة التي حملها الموفد الأميركي توم برّاك لا يمكن وصفها بالأميركية، إنما هي إسرائيلية شكلاً ومضمونًا”، مضيفًا أن “على اللبنانيين التنبه لما تستهدفه “إسرائيل” عبر هذه الورقة، فالمقاومة والدولة التزمتا، فيما “إسرائيل” تبقى الطرف غير الملتزم”.

كذلك، أكد عمار “حرص حزب الله على مؤسسة الجيش اللبناني، وعلى العلاقة التكاملية معه كصمام أمان للوطن”.

المصدر: موقع المنار