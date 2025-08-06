دولي

تصاعد الغضب الشعبي باليونان ضد كيان العدو

أصدر كيان العدو الاسرائيلي أوامر تقضي بإجلاء أحد موظفي سفارته في العاصمة اليونانية أثينا تم إجلاؤه من منزله لأسباب أمنية، في ظل تصاعد حالة الغضب الشعبي ضد سياسات الاحتلال، لاسيما في ظل حرب الإبادة والتجويع المستمرة على قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أفاد إعلام العدو بأن الحركة اليسارية اليونانية تستعد لتنظيم مسيرة احتجاجية حاشدة يوم 10 آب/أغسطس تحت شعار “مسيرة إلى غزة”، رفضاً لـ “الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة بدعم من الغرب والحكومة اليونانية”.

وشهدت العاصمة أثينا، إلى جانب عدد من الجزر اليونانية، احتجاجات متواصلة منذ اندلاع العدوان على غزة، شارك فيها نشطاء ويساريون ومواطنون يونانيون، عبروا خلالها عن رفضهم لوجود سياحي إسرائيلي متزايد، ولما أكدوا أنه “تورط الحكومة اليونانية في التغطية على جرائم الاحتلال”.

في السياق نفسه، هاجم الحزب الشيوعي اليوناني تصريحات أدلى بها السفير الإسرائيلي لدى أثينا، نعوم كاتس، عبر فيها عن انزعاجه من كتابات مؤيدة لفلسطين على جدران العاصمة، مشيراً إلى أنها تثير “قلقاً أمنياً” لدى السياح الإسرائيليين.

ورد الحزب في بيان شديد اللهجة، معتبراً تصريحات كاتس “مخزية”، لأنها تصدر من ممثل “دولة قاتلة”، وفق وصفه، واتهم الحكومة اليونانية بأنها أصبحت “المدافع الرئيسي عن جرائم إسرائيل”، بذريعة التحالف الإستراتيجي بين الجانبين.

من جانبه، هاجم هاريس دوكاس، رئيس بلدية أثينا، السفير الإسرائيلي في منشور عبر منصة “إكس”، مؤكداً أن المدينة “ترفض العنف والتمييز بجميع أشكالهما”، مضيفاً “لا نقبل دروسا في الديمقراطية من أولئك الذين يقتلون مدنيين”.

واعتبر أن السفير “يركز على كتابات تم مسح أغلبها، في حين ترتكب إبادة غير مسبوقة في غزة”.

وكانت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية قد نشرت تصريحات للسفير الإسرائيلي، أشار فيها إلى “قصور بلدية أثينا في مواجهة الشعارات المعادية للسامية”، قائلاً إن هذا الوضع “يزعج السياح الإسرائيليين ويثير مخاوفهم الأمنية، حسب تعبيره.

وتشير هذه الأحداث إلى تنامي الغضب الشعبي في اليونان من سياسات العدو الإجرامية، وتزايد الضغوط على الحكومة بسبب تحالفها الوثيق مع “تل أبيب”، وسط حربٍ لا تزال تحصد آلاف الضحايا في غزة وتثير موجة تنديد دولي واسعة.

المصدر: عرب 48