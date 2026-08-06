أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 7 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي، ووصلت إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع مدعومة بتراجع الدولار، ومع تزايد الآمال حيال إعادة ‌فتح مضيق هرمز.



وبحلول الساعة 09:34 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر كانون الاول/ديسمبر المقبل (Comex) بنسبة 0.24% إلى 4315.40 دولار للأونصة.

فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.23% إلى 4256.59 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.

وانخفض عائد ⁠سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، وتعرض مؤشر الدولار لضغوط. ويؤدي تراجع العملة الأمريكية إلى انخفاض أسعار السلع المسعرة بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال مصدر إيراني ومسؤولان من المنطقة لوكالة “رويترز” إن اتفاقا مقترحا بين إيران وسلطنة عمان للمساعدة في إنهاء الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر بين إيران والولايات المتحدة من شأنه أن يمنح طهران السيطرة على السفن التي تدخل الخليج عبر مضيق هرمز، وهو ما قد يكون أحد أكبر التنازلات المقدمة لإيران حتى الآن.

وأدى التفاؤل المتزايد ‌بشأن انتهاء ⁠الصراع مع إيران إلى تراجع توقعات السوق برفع أسعار الفائدة الأمريكية في ايلول/سبتمبر 2026 إلى 55% من 67% قبل يومين.

المصدر: رويترز