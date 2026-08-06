الخميس   
   06 08 2026   
   22 صفر 1448   
   بيروت 11:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    اقتصاد

    أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 7 أسابيع

      ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي، ووصلت إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع مدعومة بتراجع الدولار، ومع تزايد الآمال حيال إعادة ‌فتح مضيق هرمز.


      وبحلول الساعة 09:34 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر كانون الاول/ديسمبر المقبل (Comex) بنسبة 0.24% إلى 4315.40 دولار للأونصة.

      فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.23% إلى 4256.59 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.

      وانخفض عائد ⁠سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، وتعرض مؤشر الدولار لضغوط. ويؤدي تراجع العملة الأمريكية إلى انخفاض أسعار السلع المسعرة بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

      وقال مصدر إيراني ومسؤولان من المنطقة لوكالة “رويترز” إن اتفاقا مقترحا بين إيران وسلطنة عمان للمساعدة في إنهاء الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر بين إيران والولايات المتحدة من شأنه أن يمنح طهران السيطرة على السفن التي تدخل الخليج عبر مضيق هرمز، وهو ما قد يكون أحد أكبر التنازلات المقدمة لإيران حتى الآن.

      وأدى التفاؤل المتزايد ‌بشأن انتهاء ⁠الصراع مع إيران إلى تراجع توقعات السوق برفع أسعار الفائدة الأمريكية في ايلول/سبتمبر 2026 إلى 55% من 67% قبل يومين.

      المصدر: رويترز

      مواضيع ذات صلة

      الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهر مع تراجع النفط والدولار

      الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهر مع تراجع النفط والدولار

      ارتفاع أسعار الذهب مع مراهنة الأسواق على انخفاض تضخم الطاقة

      ارتفاع أسعار الذهب مع مراهنة الأسواق على انخفاض تضخم الطاقة

      الذهب يتجه لإنهاء تراجع استمر أربعة أشهر

      الذهب يتجه لإنهاء تراجع استمر أربعة أشهر