الذهب يتجه لإنهاء تراجع استمر أربعة أشهر



يتجه الذهب اليوم الجمعة نحو تحقيق أول مكاسب شهرية له في خمسة أشهر، في ‌الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون تأثير الصراع بين الولايات المتحدة وإيران ويحللون إشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4096.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0107 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لارتفاع أسبوعي 1.1 بالمئة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.1 بالمئة إلى 4094.10 دولار.



ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب تزيد عن 2.2 بالمئة هذا الشهر. وصعد الذهب باثنين في المئة في المعاملات الفورية يوم الأربعاء بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير ‌بشأن السياسة النقدية ولم يقدم رئيسه كيفن وورش أي مؤشرات تذكر ‌بشأن الخطوة التالية للبنك المركزي في مجال السياسة النقدية.



ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي فإن الأسواق تتوقع حاليا ‌بنسبة 63 بالمئة رفع الفائدة في سبتمبر أيلول، بانخفاض عن نسبة 80 بالمئة تقريبا قبل اجتماع السياسة النقدية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 58.98 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1638.97 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1301.94 دولار.

المصدر: رويترز