تراجع الين والدولار مع متابعة تطورات صراع إيران وأمريكا وترقب تقرير الوظائف



شهدت سوق العملات تباطؤاً ملحوظاً اليوم الخميس، إذ وجد الين الياباني صعوبة في الحفاظ على المكاسب التي حققها مؤخراً بفضل التدخل الحكومي، بالتوازي مع بقاء الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في 6 أسابيع.



وجاء هذا التراجع مع تزايد حذر المتداولين في الأسواق المالية، بسبب اتفاق مقترح قد يساعد في إنهاء حالة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب ترقبهم لبيانات تقرير الوظائف الأميركية.



ولم يطرأ أي تغير يذكر على سعر الين مستقراً عند 157.71 مقابل الدولار في بداية التداول، وذلك بعد تراجعه لجلستين متتاليتين.



وبددت العملة اليابانية بذلك بعض المكاسب التي حققتها بفضل تدخل السلطات النقدية، بعدما لامست مستوى 155.20 مقابل الدولار يوم الاثنين الماضي، إلا أنها لا تزال بعيدة عن أدنى مستوى لها منذ عدة عقود، والذي سجلته الشهر الماضي عند نحو 164 يناً للدولار.

المصدر: رويترز