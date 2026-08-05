معاون وزير الخارجية الايراني: لن نقبل بأي تدخل خارجي في مضيق هرمز تحت أي ظرف

قال معاون وزير الخارجية الايراني كاظم غريب أبادي :”لن نقبل بأي تدخل خارجي في مضيق هرمز تحت أي ظرف”.
واضاف:”إن أي تفاهم بشأن مضيق هرمز يجب أن يتم حصراً بين إيران وسلطنة عُمان، ولا نعترف بأي حق لأي دولة أخرى في هذا الشأن”.
واشار الى ان”الترتيبات الجديدة في مضيق هرمز ذات طبيعة مؤقتة، لكنها قد تبقى سارية لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، وربما أكثر، ومع تنفيذ التفاهم الجديد، سيتم إغلاق المسارات المؤقتة في مضيق هرمز”.
واضاف:”بموجب هذا التفاهم، سيُغلق المسار الشمالي الذي أُنشئ بالقرب من جزيرة لارك، وكذلك المسار الجنوبي الواقع في المياه الداخلية العُمانية”.
واردف بالقول:”ستُصمم الخطة الجديدة بحيث تعبر السفن عبر المياه الإيرانية سواء في مسار الدخول أو في أجزاء من مسار الخروج”.
ولفت الى ان”مسألة فرض رسوم من قبل إيران في مضيق هرمز تعتمد على قرار كبار مسؤولي الدولة، وكذلك على سلوك الولايات المتحدة”.
وقال :”تلقينا رسائل من الولايات المتحدة تفيد باستعدادها للعودة إلى الالتزامات”.
واضاف:”كما أن الأنباء بشأن دعوة باكستان لوزير الخارجية ورئيس مجلس الشورى صحيحة، إلا أن الترتيبات النهائية للزيارة لم تُحسم بعد”.
المصدر: مواقع