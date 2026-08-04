الاحتلال يواصل خروقاته في غزة… قصف ونسف وإطلاق نار في مناطق متفرقة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، منفذةً عمليات قصف مدفعي ونسف لمبانٍ سكنية وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع تحركات عسكرية وإطلاق نار على أكثر من محور، فيما استهدفت الزوارق الحربية عرض بحر المدينة، في استمرار للاعتداءات على الصيادين.

كما فتحت دبابات الاحتلال نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من خان يونس، ووصلت بعض الطلقات إلى خيام النازحين في محيط منطقة النمساوي غرب المدينة، مثيرةً حالة من الذعر بين الأهالي.

وفي المحافظة الوسطى، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف استهدفت عدداً من المباني السكنية شمال مخيم البريج، فيما أدى انهيار جزئي لمنزل تعرض لقصف سابق في حي الأمل بخان يونس إلى أضرار إضافية دون تسجيل إصابات.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت، الليلة الماضية، مركبة فلسطينية قرب مفترق النابلسي في حي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين.

وتتواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، وسط تصاعد عمليات القصف والتدمير وإطلاق النار في مختلف أنحاء قطاع غزة.

المصدر: الاناضول