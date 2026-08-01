إصابة طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيت فجار جنوب الضفة

أصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم، ضمن سلسلة مداهمات واعتداءات طالت عدداً من بلدات جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقة “المثلث”، قبل أن تطلق الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة طفل يبلغ 15 عاماً برصاصة في القدم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وانتشرت في منطقة البوابة وعلى شارع القدس – الخليل، فيما شهدت محافظة الخليل اقتحامات طالت قريتي المجد ودير سامت، تخللها إطلاق قنابل الغاز والصوت.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد عمليات الاقتحام الإسرائيلية في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار حملات الاعتقال والاعتداءات على الفلسطينيين.

المصدر: وكالة الأناضول