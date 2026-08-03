الإفراج عن قاضٍ في نيجيريا بعد أسبوع من اختطافه وسط تصاعد نشاط العصابات المسلحة

أعلنت الشرطة في ولاية كبي، شمال غربي نيجيريا، الإفراج عن قاضٍ في المحكمة العليا بعد أسبوع من اختطافه، مؤكدة استمرار التحقيقات لملاحقة الخاطفين وتقديمهم إلى العدالة.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية كبي، بشير عثمان، إن القاضي فاروق حسن بونزا أُطلق سراحه في وقت سابق اليوم، بعد أن اختُطف من منزله في بلدة بونزا بتاريخ 26 تموز/يوليو، مشيراً إلى أن تفاصيل الإفراج عنه لم تتضح بعد.

وأوضح عثمان أن الخاطفين طالبوا بدفع فدية، إلا أن قيادة الشرطة “ما زالت متمسكة بموقفها الحازم الرافض لدفع الفدية”، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية كثفت جهودها لتعقب المتورطين في عملية الاختطاف.

وتشهد نيجيريا تصاعداً في عمليات الخطف التي أصبحت مصدراً رئيسياً لتمويل الجماعات المسلحة، بما في ذلك الجماعات المتشددة في شمال شرقي البلاد، والعصابات الإجرامية المعروفة محلياً باسم “قطاع الطرق”، التي تفرض نفوذها على مساحات واسعة في شمال غربي ووسط البلاد.

وفي أيار/مايو الماضي، اختطف مسلحون اللواء المتقاعد رابي أبو بكر وزوجته في ولاية كاتسينا المجاورة، قبل أن يتوفى أبو بكر أثناء احتجازه.

وتنشط عصابات “قطاع الطرق” في مناطق ريفية تعاني ضعف الحضور الحكومي، حيث تفرض إتاوات على المزارعين، وتنفذ عمليات سرقة للماشية، وتهاجم القرى، كما تُشتبه في تورطها بأنشطة تعدين غير قانونية.

وفي حزيران/يونيو الماضي، دعا أحد الزعماء التقليديين في مدينة أرجونغو بولاية كبي السكان إلى جمع الأموال لشراء أسلحة للدفاع عن أنفسهم في مواجهة هجمات هذه العصابات.

وتتقاسم ولاية كبي حدوداً طويلة مع النيجر، التي شهدت خلال العام الجاري هجمات واسعة النطاق نُسبت إلى جماعات مسلحة متشددة.

المصدر: أ.ف.ب.