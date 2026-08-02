سريلانكا تنشر مئات الجنود وقوات النخبة لاحتواء أعمال شغب داخل سجن مكتظ قرب كولومبو

استعانت السلطات السريلانكية، الأحد، بمئات الجنود وعناصر من قوات النخبة لاحتواء أعمال شغب اندلعت داخل أحد السجون المكتظة قرب العاصمة كولومبو، وأسفرت عن مقتل سجين وإصابة ستة آخرين، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقال نائب المفتش العام للشرطة سانجيفا ميداواتي إن الوضع أصبح تحت السيطرة، بعدما أقدم نزلاء سجن ماهارا على تدمير عدة مبانٍ داخل المنشأة، مضيفاً: “حصلنا على تعزيزات من القوات المسلحة وقوات المهام الخاصة لفرض النظام وإعادة السجناء إلى زنازينهم”.

وأوضح ميداواتي أن السجناء دمّروا بالكامل المطبخ والمستشفى ومبنى حديثاً لإعادة التأهيل، إضافة إلى مرافق التدريب المهني داخل السجن.

وشهد سجن ماهارا نفسه في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أعمال شغب أسفرت عن مقتل 11 سجيناً بالرصاص وإصابة نحو 120 آخرين، فيما جاءت الاضطرابات الأخيرة بعد أقل من شهر على أعمال شغب مماثلة وقعت في أحد سجون المنطقة، وأسفرت عن مقتل 10 حراس و21 سجيناً.

ويضم سجن ماهارا نحو 4100 نزيل، أي ما يعادل أربعة أضعاف طاقته الاستيعابية، في ظل مشكلة الاكتظاظ التي تعاني منها السجون في سريلانكا.

ويشكّل الموقوفون احتياطياً بانتظار المحاكمة أكثر من ثلاثة أرباع نزلاء السجون في البلاد، فيما يرتبط معظمهم بقضايا تتعلق بالمخدرات.

المصدر: أ.ف.ب.