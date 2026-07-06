ارتفاع حصيلة اشتباكات سجن نيغومبو في سريلانكا إلى 26 قتيلاً بينهم 7 حراس ونحو 100 جريح

ارتفعت حصيلة الاشتباكات العنيفة التي وقعت مساء الأحد في سجن نيغومبو بضواحي العاصمة السريلانكية كولومبو إلى 26 قتيلاً على الأقل، بينهم سبعة حراس، فيما بلغ عدد المصابين نحو مئة، وفق ما أفادت السلطات، اليوم الإثنين.

واندلعت هذه الاشتباكات مساء الأحد في سجن نيغومبو الواقع في الضاحية الشمالية للعاصمة كولومبو، والذي يضم نحو عشرة آلاف سجين.

وأظهرت حصيلة أولية أعلنتها السلطات أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 19 شخصاً على الأقل، بينهم أربعة حراس، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 23 قتيلاً، ثم أعلن وزير العدل أن عدد القتلى بلغ 26.

وأفاد مسؤول في الشرطة، لوكالة فرانس برس، بأن من بين القتلى سبعة من الحراس الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم وضع حد لأعمال الشغب، مضيفاً: “لقد خرج الوضع عن سيطرتنا هذا الصباح”.

وقالت مديرة مستشفى نيغومبو، بوشبا غاملات، لوكالة فرانس برس، إن نحو مئة سجين نُقلوا إلى المستشفى عقب أعمال العنف، مضيفة أن بعض الضحايا أصيبوا بأعيرة نارية.

وبحسب السلطات، بدأت الأحداث مساء الأحد عندما اشتبكت مجموعتان من السجناء وُصفتا بأنهما عصابتان متنافستان لتهريب المخدرات داخل المنشأة التي تضم نحو عشرة آلاف سجين.

وقال شرطي، لوكالة فرانس برس، طالباً عدم الكشف عن هويته: “خرج الوضع تماماً عن السيطرة، وقُتل ستة حراس أثناء محاولتهم السيطرة على أعمال الشغب”.

وأعلنت الحكومة تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء برئاسة قاضٍ متقاعد من المحكمة العليا، للتحقيق في ما جرى.

وفي سياق متصل، حاولت بعض السجينات من الجناح المخصص للنساء الفرار إلى أسطح المبنى، قبل أن ينهار جزء منها، ما أسفر عن إصابة عدد منهن، بحسب الشرطة.

واستُدعيت وحدات من القوات الخاصة التابعة للشرطة كتعزيزات، لكنها لم تدخل حرم السجن، في حين تجمع العديد من أفراد عائلات السجناء خارج المنشأة.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، أسفر تمرد داخل أحد السجون في سريلانكا خلال جائحة كوفيد عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 117 آخرين، ما دفع الحكومة آنذاك إلى الإفراج عن مئات السجناء.

وبحسب إحصاءات رسمية، بلغ عدد السجناء في سريلانكا 41250 حتى الأحد، ما يعادل أربعة أضعاف الطاقة الاستيعابية للسجون.

المصدر: أ.ف.ب.