إعلام العدو: مخالفة أمنية ميدانية خطيرة!

تحدث موقع “زمان إسرائيل” العبري عن “مخالفة أمنية ميدانية خطيرة بين وحدات الجيش الإسرائيلي العاملة في لبنان اكتُشفت يوم الجمعة”.

وفي التفاصيل، فإن “جنود احتياط من الكتيبة 699 للمظليين اشتروا، دون إذن ودون إبلاغ، بطاقات سيم رقمية (eSIM) من جهات في لبنان، لتحسين الاتصال الخلوي بينهم، بما في ذلك المراسلات في مجموعات الواتساب السرية والعملياتية”.

وقال الموقع العبري إن “معنى ذلك أن جنوداً عملوا في منطقة قتال خطرة راسلوا بعضهم البعض في مواضيع عملياتية بواسطة بطاقات سيم اشُتريت في دولة عدو، دون أن يحصلوا على إذن الجيش الإسرائيلي بذلك”.

ولفتت جهات تحدثت مع الموقع أن “هذه ليست المرة الأولى التي يُفعل فيها ذلك، وتشهد أن تقريباً كل جنود الكتيبة شاركوا في الفعل، الذي قد يعرض القوات في الميدان للخطر خلال نشاط عملياتي وقتالي”، حسب تعبيرهم.

المصدر: إعلام العدو