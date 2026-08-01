عراقجي يحذر بريطانيا من التعاون مع المعتدين ضد إيران

أجرى وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، مساء الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، تباحثا فيه بشأن التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني اعتبر النهج البريطاني غير اللائق تجاه إيران، بما في ذلك القرار الأخير لهذا البلد في توجيه اتهامات ضد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك التواطؤ البريطاني في الحربين المفروضتين من قبل أمريكا والكيان الصهيوني ضد إيران، أمراً غير مبرر ومحكوماً، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر من قبل الحكومة البريطانية في هذا الصدد.

وذكّر وزير الخارجية الإيراني بالعدوان العسكري الأمريكي والصهيوني ضد إيران باعتباره العامل الرئيسي للوضع الحالي في المنطقة، وصرح قائلاً: “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دخلت المسار الدبلوماسي بحسن نية، وتوصلت إلى تفاهم لإنهاء الحرب في 17 حزيران / يونيو، إلا أن أمريكا، بنقضها للعهود، منعت تنفيذه مجدداً”.

وأكد وزير الخارجية على عزم إيران تنظيم آليات عملياتية بالتعاون مع عمان لإدارة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وأوضح أن عراقيل الأطراف الثالثة في هذا المسار لن تؤدي إلا إلى زيادة تعقيد الوضع الراهن.

كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني أي تعاون مع المعتدين، بما في ذلك تحت ذريعة الاتفاقيات الدفاعية السابقة، أمراً غير مقبول، وأشار إلى أنه وفقاً للقانون الدولي وقرار تعريف العدوان، فإن السماح للأطراف المعتدية باستخدام أراضي وإمكانيات دولة ما لشن هجوم غير قانوني على دولة أخرى يعد بمثابة عمل عدواني، ويمنح الدولة المعتدَ عليها الحق في اللجوء إلى الدفاع المشروع.

من جانبه، استعرض وزير الخارجية البريطاني نهج الحكومة الجديدة لبلاده، وصرح قائلاً: “لسنا جزءاً من الحرب ضد إيران، ونؤمن بالدبلوماسية لحل وتسوية القضايا”.

كما شدد على ضرورة استمرار التفاعلات الدبلوماسية مع إيران لتحسين العلاقات وخفض التصعيد في المنطقة.

المصدر: وكالة تسنيم