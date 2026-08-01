المجر | رئيس الوزراء يعلن اغلاق المحطة النووية الوحيدة في البلاد الاسبوع المقبل بسبب انخفاض منسوب نهر الدانوب

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري (المجري) بيتر ماجيار، أنّ محطة باكس النووية، وهي الوحيدة في هنغاريا، ستغلق الأسبوع المقبل بسبب الانخفاض القياسي في منسوب نهر الدانوب الذي يغذي مفاعلاتها بالمياه اللازمة للتبريد.

وقال ماجيار خلال مؤتمر صحفي في محطة باكس، جنوب بودابست: “بحسب الحسابات الحالية، قد يحدث هذا الثلاثاء أو الأربعاء”. وتوفر المحطة نحو 40 بالمئة من استهلاك هنغاريا السنوي للكهرباء، وقد خفضت إنتاجها بالفعل في الأيام الأخيرة.

وأوضح ماجيار أنّ: “من المهم التأكيد أن الوضع الحالي لا يشكل أي تهديد نووي للبلاد أو للمنطقة المحيطة. وإغلاق المحطة يتم وفق بروتوكول سلامة معد مسبقاً ويُحدَّث باستمرار”.

واشار ماجيار الى أنّ “التوقعات الهيدرولوجية النمساوية والسلوفاكية ليست إيجابية على الإطلاق، لذا من المتوقع أن يستمر الإغلاق لفترة أطول. ويمكن للخبراء حينها البدء في إعادة تشغيل المحطة تدريجياً إذا تجاوز منسوب مياه الدانوب في باكس مجدداً ناقص 133 سنتيمتراً”.

وأوضح ماجيار أن “محطة باكس النووية صُممت، وفق ما ينص عليه قانون الطاقة النووية، لتحمل أدنى منسوب مياه يحدث مرة كل 10 آلاف سنة، وهذا الأساس يضمن حالياً إمداد المفاعل بمياه التبريد اللازمة للسلامة”.

وتأتي هذه التطورات مع موجة حر استثنائية تضرب أوروبا الوسطى، حيث أغلقت رومانيا أحد مفاعلاتها النووية لنفس السبب وأعلنت أنها ستغلق الثاني. وأوقعت موجة الحر انخفاضات قياسية في منسوب الأنهار وحرائق غابات وشحاً في المياه.

وقال رئيس الوزراء المجري إنه “بحسب التوقعات الحالية، من المتوقع إغلاق آخر وحدة في منتصف الأسبوع. وسنحاول بالطبع تمديد ذلك قدر الإمكان ضمن الحدود التكنولوجية. وبعد ذلك سيكون الأولوية الوحيدة هي إزالة الحرارة المتبقية من المفاعل”.

ودعت الحكومة الهنغارية الشركات إلى خفض استهلاك الكهرباء، ومنعت إشعال النيران في الهواء الطلق، وأمرت بإطفاء الإضاءة الزخرفية في المباني الحكومية.

وفي سلوفاكيا، أقامت سلطات براتيسلافا أكثر من 30 محطة تبريد توفر مساحات مكيفة ومياه شرب. وقالت دارينا يوستوسوفا، 33 عاماً، الحامل في إجازة أمومة، إن الحر يجعلها “أكثر تعباً” ويرغمها على “أخذ فترات راحة أكثر” خلال النهار.

وفي سلوفينيا، حذر خبراء الأرصاد من مخاطر “مرتفعة للغاية” لاندلاع حرائق في غرب البلاد، فيما سجلت النمسا أعلى درجة حرارة في يوليو على الإطلاق الجمعة، إذ بلغت 40.3 درجة مئوية في بلدة فيزلبرغ غرب فيينا.

المصدر: وكالة يونيوز