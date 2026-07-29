النفط يقفز بأكثر من 3% مع تجدد التصعيد بين واشنطن وطهران



ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 3 دولارات للبرميل في التعاملات المبكرة الأربعاء منهية 3 جلسات متتالية من الخسائر، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط.



وصعد خام برنت إلى 87.39 دولارا للبرميل بزيادة 3.30 دولارات أو 3.9%، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 82.31 دولارا للبرميل بزيادة 3.05 دولارات أو 3.8%.



وجاء الارتفاع بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه القوات الأمريكية في المنطقة، في حين عززت مخاوف الإمدادات أيضا تطورات مرتبطة بخطوط الملاحة في مضيق هرمز وتراجع مخزونات النفط الأمريكية بحسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

المصدر: رويترز