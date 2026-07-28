إعلام العدو | سكان شمال الكيان لا يثقون بحكومتهم واتفاق الإطار

في ظل المفاوضات بين “إسرائيل” ولبنان لتعزيز تسوية سياسية، عادت مسألة ثقة سكان الشمال إلى صدارة الأجندة. تناولت هذه القضية لجنة أدارتها الصحفية شارون كيدون، عُقدت في إطار مؤتمر الأمن القومي بالشراكة مع معهد دراسات الأمن القومي INSS.



رغم الهدوء النسبي على الحدود الشمالية، أوضح رئيس المجلس الإقليمي “ماته آشر” ورئيس منتدى خط المواجهة موشيه دافيدوفيتش أن شعور السكان بالأمن بعيد عن التعافي. وقال: “لسنا متفائلين ولا متشائمين – نحن واقعيون”. وأضاف أنه حتى عندما يعمل الجيش الإسرائيلي داخل لبنان، يبقى التهديد الرئيسي لسكان خط المواجهة هو خطر الاختراق. وذكر: “قبل شهر فقط رأينا مسلحين يتجولون في منطقة المطلة”، مشيراً إلى أن صدمة 7 أكتوبر لا تزال ترافق السكان.



ووفقاً له، فإن وجود الجيش الإسرائيلي خلف الحدود يحسّن بالفعل شعور الأمن، لكنه لا يوفر اليقين. وقال: “وعدوا بإنشاء شريط خالٍ من المسلحين، لكن في النهاية لا أحد يستطيع أن يضمن عدم وجود تهديدات في المستقبل”.



شرحت الدكتورة إيديت شافران غيطلمان من معهد INSS أن أزمة الثقة لدى سكان الشمال تتكون من مستويين. الأول هو الأزمة التي نشأت بعد هجوم 7 أكتوبر، والثاني هو الفجوة بين الوعود التي قُدمت بعد ذلك والواقع. وقالت: “اعتقد كثير من السكان أن التهديد أُزيل وأنه يمكن العودة إلى المنازل بأمان، ثم اكتشفوا أن الواقع أكثر تعقيداً”.



وقالت إن طريق إعادة بناء الثقة يبدأ بحوار صادق مع الجمهور: “لا نعد بوعود لا يمكن الوفاء بها. يجب أن نوضح للسكان ما هو ممكن وما هو غير ممكن”. وأكدت أنه حتى لو أشارت استطلاعات الثقة إلى دعم واسع للجيش الإسرائيلي، فهذا لا يعني أن السكان يثقون بشكل كامل في كل تقييم أمني. “هناك ثقة عاطفية في الجيش، لكن لكي يشعر الناس بالأمان مجدداً، يحتاجون أيضاً إلى الإيمان بما يُقال لهم”.

المصدر: إعلام العدو