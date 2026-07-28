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    لبنان

    وفد من منظمة الأمم المتحدة جال في بلدتي شقرا وبرعشيت واطلع على واقع عودة الأهالي

      جال وفد من منظمة الامم المتحدة على بلدتي شقراء وبرعشيت برئاسة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا ، وكان في أستقباله رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل الدكتور علي شعيتو ورئيس بلدية برعشيت عباس فرحات ورئيس بلدية شقراء اسماعيل الزين وعدد من فاعليات البلدتين .

      وعقد رضا لقاءات مع المجتمع المحلي ومع مجالس البلديات، حيث اطلع من خلالهم على الوضع الانساني بعد عودة النازحين.

      كما جال في البلدتين وعاين حجم الاضرار من جراء الاعتداءات الإسرائيلية، كما تحدث رؤساء البلديات عارضين الحاجات الضرورية للسكان والاهالي ومرحبين بالزيارة المميزة للسيد عمران والوفد المرافق.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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