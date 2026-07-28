“الريجي” تضبط مصنوعات تبعية مهربة ومزورة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” في بيان انه” في إطار متابعة حملتها المكثفة على جميع الأراضي اللبنانية.

ضبط جهازها لمكافحة التهريب كميات كبيرة من السجائر الالكترونية والمعسّل المهرّب والمزوّر والتنباك الوطني المهرّب والسيجار ، نتيجة عمليات دهم نفّذها في مناطق جلّ الديب والقنطاري والغبيري والحدت وبئر حسن”.

وإذ ذكّرت بأن “هذه المداهمات تندرج ضمن “جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة”، اشارت “الريجي” إلى أن محاضر ضبط سطرت بالمخالفين وأحيلت جميعها على القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام