الثلاثاء   
   28 07 2026   
   13 صفر 1448   
   بيروت 11:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    “الريجي” تضبط مصنوعات تبعية مهربة ومزورة

      أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” في بيان انه” في إطار متابعة حملتها المكثفة على جميع الأراضي اللبنانية.

      ضبط جهازها لمكافحة التهريب كميات كبيرة من السجائر الالكترونية والمعسّل المهرّب والمزوّر والتنباك الوطني المهرّب والسيجار ، نتيجة عمليات دهم نفّذها في مناطق جلّ الديب والقنطاري والغبيري والحدت وبئر حسن”.

      وإذ ذكّرت بأن “هذه المداهمات تندرج ضمن “جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة”، اشارت “الريجي” إلى أن محاضر ضبط سطرت بالمخالفين وأحيلت جميعها على القضاء المختص”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      طليس دعا سائقي السيارات العمومية إلى التزام التعرفة الرسمية تحت طائلة المساءلة القانونية

      طليس دعا سائقي السيارات العمومية إلى التزام التعرفة الرسمية تحت طائلة المساءلة القانونية

      بالفيديو | تفجير نفذه الاحتلال في محيط بلدة عدشيت القصير جنوب لبنان

      بالفيديو | تفجير نفذه الاحتلال في محيط بلدة عدشيت القصير جنوب لبنان

      وفد من منظمة الأمم المتحدة جال في بلدتي شقرا وبرعشيت واطلع على واقع عودة الأهالي

      وفد من منظمة الأمم المتحدة جال في بلدتي شقرا وبرعشيت واطلع على واقع عودة الأهالي