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    تقارير مصورة

    غارات وتفجيرات إسرائيلية تطال بلدات حدودية جنوب لبنان

    واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات جنوب لبنان، منفذاً سلسلة من الغارات وعمليات التفجير والقصف المدفعي وإحراق المنازل والأراضي، في انتهاك متواصل للسيادة اللبنانية.

    وأفادت المعطيات الميدانية بأن الطيران المسيّر المعادي شن غارة على بلدة النبطية الفوقا، فيما ألقت مسيّرة معادية قنبلة صوتية باتجاه بلدة بيوت السياد.

    كما شهدت ساعات الليل وفجر اليوم عمليات تفجير نفذتها قوات الاحتلال في بلدات حداثا والطيبة وكفرتبنيت ومركبا ومجدل زون وعيترون والقنطرة، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين المنصوري ومجدل زون.

    وتستمر الخروقات الإسرائيلية في الجنوب وسط تحليق للطيران المسيّر والاستطلاعي فوق عدد من المناطق اللبنانية.

    تفاصيل أكثر مع مراسلنا علي شبيب

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