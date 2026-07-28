الثلاثاء   
   28 07 2026   
   13 صفر 1448   
   بيروت 11:51
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    اذاعة جيش العدو: ارتفاع عدد هجمات المستوطنين بالضفة الغربية الى 660 خلال النصف الاول من هذا العام

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: قوات الاحتلال تواصل حصار بلدة سنجل شمال رام الله وتمنع الدخول والخروج منها لليوم الـ 14 على التوالي

      مراسل المنار: قوات الاحتلال تواصل حصار بلدة سنجل شمال رام الله وتمنع الدخول والخروج منها لليوم الـ 14 على التوالي

      طليس دعا سائقي السيارات العمومية إلى التزام التعرفة الرسمية تحت طائلة المساءلة القانونية

      طليس دعا سائقي السيارات العمومية إلى التزام التعرفة الرسمية تحت طائلة المساءلة القانونية

      محافظة القدس: قوات الاحتلال تنفذ أعمال تجريف في أراضي المواطنين ببلدة حزما في قضاء القدس

      محافظة القدس: قوات الاحتلال تنفذ أعمال تجريف في أراضي المواطنين ببلدة حزما في قضاء القدس