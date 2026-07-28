شركتان ألمانيتان تدشنان رحلات جوية مباشرة إلى دمشق وحلب



أعلنت شركتان ألمانيتان عن تدشين رحلات جوية منتظمة ومباشرة تربط العاصمة الألمانية برلين ومدينة دوسلدورف بعدد من المدن السورية.



وستكون البداية مع شركة LEAV Aviation الألمانية، التي ستبدأ اعتبارا من 29 تموز/يوليو الجاري تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين دوسلدورف ودمشق، على أن تليها انطلاقاً من 1 اب/ أغسطس المقبل رحلاتها المباشرة بين كولن وحلب، بحسب بيان نشرته الهيئة العامة للطيران المدني السوري.



وفي تطور مماثل، تبدأ شركة Sundair الألمانية، اعتبارا من 1 اب/أغسطس المقبل، تسيير رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين برلين ودمشق، على أن تمتد الخدمة لتشمل خط برلين – حلب اعتبارا من تشرين الاول/1 أكتوبر المقبل.



وتأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز الربط الجوي بين سوريا وألمانيا، وتوفير خيارات سفر إضافية ومتنوعة للمسافرين، بما يسهم في توسيع شبكة الوجهات الجوية من وإلى المطارات السورية، ويسهل حركة التنقل للأفراد والبضائع بين البلدين.

المصدر: روسيا اليوم