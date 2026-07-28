فرنسا | ماكرون: حريق لاند جنوب غرب البلاد تمت السيطرة عليه أمّا حريق جيروند لا يزال عنيفًا وعلينا أن نكون حذرين للغاية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ حريق الغابات في منطقة لاند جنوب غرب فرنسا أصبح “تحت السيطرة”، بينما لا يزال حريق ضخم آخر في منطقة جيروند القريبة مستعرًا، وذلك مع استعداد أوروبا الغربية لموجة حر جديدة هذا الأسبوع.

وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة لمركز إدارة الأزمات في مدينة بوردو أنّ: ” “هذا هو وضع التقدم: الحريق تمت السيطرة عليه وتثبيته في لاند، لكن الوضع لا يزال صعبًا جدًا في جيروند”.

وقال ماكرون: “نواصل الجهد، لقد تمّ تثبيته كما يقولون، لكنه لا يزال عنيفًا. يجب أن نكون حذرين للغاية خلال الساعات والأيام القادمة”. وأرجع ذلك إلى “ظروف تغير المناخ التي نعيشها”.

ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه فرنسا وإسبانيا أسوأ حرائق غابات منذ عقود، حيث التهمت مئات الهكتارات من الغابات ودمرت مئات المنازل وأجبرت مئات الآلاف على الإخلاء. ففي منطقة جيروند، اندلع حريق هائل غير مسبوق خلق سحابة نارية نادرة من نوع “بيروكومولونيمبس” مصحوبة ببرق، وأتت على 42 ألف هكتار خلال ستة أيام، وأجبرت 220 ألف شخص على الفرار ودمرت 240 منزلاً.

أما في إسبانيا، فقد تمّ إخلاء نحو 60 ألف شخص بسبب حرائق غرب مدريد. وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا إن الساعات القادمة ستكون “حاسمة تمامًا” للسيطرة على الحرائق.

وأعلن الاتحاد الأوروبي إرسال المزيد من طائرات إطفاء الحرائق إلى فرنسا وإسبانيا، لكن مفوضة الاتحاد حاجة لحبيب حذرت من أن أسطول الإطفاء أصبح مهددًا بالضغط نظرًا للحاجة إليه في دول أخرى مثل المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

ومع عودة درجات الحرارة المرتفعة، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس) موجة حر جديدة تصل إلى 40 درجة مئوية اعتبارًا من الثلاثاء، بينما أعلنت نظيرتها الإسبانية (أيميت) موجة حر جديدة من الأربعاء حتى نهاية الأسبوع قد تصل إلى 42 درجة مئوية في الشمال الشرقي. وأكدت أيميت أن “مستوى خطر الحرائق سيزداد ليصل إلى مستويات قصوى”، مما يصعّب جهود الإطفاء.

المصدر: وكالة يونيوز