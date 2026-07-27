وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي المستجيبة للصدمات

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية انطلاق المرحلة الثانية من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي المستجيبة للصدمات (SRSN)، والتي تشمل 128,627 أسرة، أي ما مجموعه 425,706 مستفيدين، بقيمة 14.3 مليون دولار أميركي.

وتأتي هذه المرحلة استكمالاً للاستجابة الحكومية للأسر المتضررة من الحرب، بعد أن قدّمت الحكومة اللبنانية، عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، مساعدات نقدية طارئة لأكثر من 200 ألف أسرة خلال فترة النزاع. وكانت الأسر المستفيدة من المرحلة الثانية قد استفادت سابقاً من المرحلة الأولى من البرنامج، وأُعيد تقييمها وفق معايير الاستهداف المعتمدة لتحديد أولويات الدعم.

ونظراً للتمويل المتاح من الدول المانحة، جرى اعتماد تنفيذ البرنامج على مراحل، بما يضمن توجيه الموارد إلى الأسر الأكثر تضرراً من الحرب والأشد حاجة. وقد استندت عملية الاستهداف إلى معايير جغرافية واجتماعية واضحة، شملت الأسر النازحة المسجّلة من المناطق التي تعرّضت لغارات جوية كثيفة وتلقّت إشعارات إخلاء، إضافة إلى سكان القرى الحدودية. كما أُخذت في الاعتبار أوضاع الأسر التي تعيلها نساء، والأسر التي تضم أشخاصاً من ذوي الإعاقة، أو أطفالاً، أو كبار السن، أو تتمتع بمعدلات إعالة مرتفعة.

ويقتصر البرنامج على الأسر غير المستفيدة من برنامج أمان، بما يضمن توجيه الموارد بعدالة، وتعزيز التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية، وتفادي الازدواجية في الاستفادة.

هذا وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية استمرارها، بالتعاون مع شركائها، في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والاستجابة للأزمات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بسرعة وشفافية وكرامة، ويسهم في حماية الأسر الأكثر هشاشة وتعزيز قدرتها على التعافي.