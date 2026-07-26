تقييم لأسبوعين من الحرب على ايران: استهداف منظومات الرصد والبنية العملياتية للقوات الأمريكية في المنطقة

كشفت إحصائية أعلنها حرس الثورة الإسلامية الإيرانية عن حجم ونوعية الأهداف الأمريكية التي قال إنها تعرضت للاستهداف خلال الفترة الممتدة بين 11 و25 يوليو/تموز 2026، مقدّمًا تقييمًا لطبيعة الضربات وتأثيرها على الجاهزية العملياتية للقوات التابعة للقيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في المنطقة.

ووفق الإحصائية، ركزت العمليات على استهداف منظومات الرصد والدفاع الجوي، ومراكز القيادة والسيطرة، والبنية اللوجستية، والمنشآت العملياتية، إضافة إلى عدد من الطائرات والمنظومات الجوية، في إطار ما وصفه التقييم بأنه استهداف ممنهج للبنية العسكرية التي تعتمد عليها القوات الأمريكية في عملياتها الإقليمية.

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المصدر: مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير