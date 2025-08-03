لبنان

الشيخ عبد الرزاق: مدّعو السيادة في لبنان يشرّعون الوصاية ويتباهون بها



إعتبر رئيس جمعية “الإصلاح والوحدة” الشيخ الدكتور ماهر عبدالرزاق، أن “الاحتلال يشرع المقاومة ، في كل الأعراف والمواثيق الدولية والمعروف لدى كل الأمم والشعوب أنه إذا كان هناك احتلال فإنه يحق للشعب أن يقاوم الاحتلال ويحرر أرضه من العدوان ، إلا في لبنان نرى ونسمع مدعي السيادة يشرعون الاحتلال ويهددون به اللبنانيين ثم يتحدثون عن السيادة”.

وتابع: “في لبنان مدعو السيادة يشرعون الوصاية ويتباهون بها، ويقولون بكل وقاحة إن الأمريكي والصهيوني يريد كذا وكذا وعلينا التنفيذ ،ثم يدعون أنهم سياديون ووطنيون، لذلك نقول أننا كشعب لبناني متمسكون بحقنا المشروع بكل القوانين الدولية والسماوية وهو مقاومة العدو الصهيوني وتحرير أرضنا”.

وأضاف: “ندعو الشعب اللبناني إلى أن يتوحد حول مشروع مقاومة العدو الصهيوني حتى تحرير كل الاراضي اللبنانية. إن الخدمات التي تقدم للعدو المحتل من قسم من اللبنانيين هي خيانة وطنية واصطفاف مع العدو المحتل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام