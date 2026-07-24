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    تقارير مصورة

    عدوان سعودي على اليمن.. غارات استهدفت الحديدة وجزيرة كمران

    أفادت مصادر اعلامية يمنية عن وقوع عدوان سعودي استهدف محافظة الحديدة اليمينة.

    وقالت المصادر اليمنية إن “عدوان تم بسلسلة غارات استهدف منشآت تابعة لمؤسسة الاتصالات بمدينة الحديدة”.

    كما افادت المصادر اليمنية عن “عدوان سعودي استهدف جزيرة كمران”.

    من جهته، قال عضو المكتب السياسي في أنصار الله حزام الأسد إن “الميناء بالميناء، والمطار بالمطار، وكلًّ تصعيدٍ سيُقابلُ بتصعيدٍ أكبر”.

    وبالسياق، قال مصدر في وزارة الدفاع اليمنية إن “الدفاعات الجوية اليمنية تجبر عددا من التشكيلات الحربية السعودية على مغادرة الأجواء”.

    المصدر: موقع المنار

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