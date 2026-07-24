“الوطني الحر”: نشكر جعجع على اعترافه ان الكهرباء تعتمد على المعامل التي أُنجزت بعهد وزراء التيار

قال “التيار الوطني الحر” في لبنان في بيان له الجمعة “نشكر السيد سمير جعجع على اعترافه بأن الكهرباء التي يتلقاها اللبنانيون اليوم لا تزال تعتمد على المعامل والشبكات التي أُنجزت في عهد وزراء التيار الوطني الحر، والتي شارك هو وقواته بعرقلة استكمالها، وهو اعتراف يختصر سنوات من الحملات السياسية”.

وتابع التيار “ما لم يقله هو أنه سبقَ له شخصيًا، كما لقيادات سياسية أخرى، الإقرار بأن خطة الكهرباء عُرقلت سياسيًا، وأن مشاريع إنتاج أساسية أُجهضت بفعل التعطيل المعروف”، واضاف “أما الحديث عن عشرات مليارات الدولارات، فيتجاهل الحقيقة الأساسية: معظمها صُرف على دعم الفيول وتغطية العجز، لا على بناء معامل جديدة، ولو نُفذت الخطة كاملة لما بقي لبنان في هذه الأزمة”.

وقال التيار “وأخيرًا، إذا كانت هذه هي فعلًا كهرباء جبران باسيل، كما يقول جعجع، فالسؤال الذي ينتظر اللبنانيون جوابه هو: من عطّل استكمال الخطة ومنع بناء المعامل التي كانت ستؤمن الكهرباء 24 ساعة على 24، في وقت يطرحون “اللا خطة” على اللبنانيين؟”، وتابع “نحن، كما جميع اللبنانيين، في انتظار “كهرباء الجبّور – الصدي – جعجع” التي وعدوا بها خلال ستة أشهر من توليهم الوزارة وها قد مر ١٨ شهراً ووضع الكهرباء أسوأ مما كان عند استلامهم إياها”، واضاف “نعم، يلّي “بدهم وفيهم” يجيبوا الكهربا، طلع “بدهم وفيهم” يضحكوا عالناس!”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام