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    سورية: دورية للاحتلال مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت بين بلدتي بريقة وبئر عجم بريف القنيطرة الجنوبي

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