الحجيري ناعيًا أوكاموتو: وصيته الأخيرة نموت لتحيا فلسطين

نعى رئيس “حركة النصر عمل” النائب ملحم الحجيري، في بيان، “الفدائي الأممي كوزو أوكاموتو الذي توفى بعد مسيرة نضالية وتاريخية حافلة بالصمود والتضحية والفداء خطها بالدم من أجل فلسطين، حيث كانت عملية مطار اللد النوعية التي نفذها ورفاقه في الجيش الأحمر الياباني بالتعاون مع أبطال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ملحمة بطولية انتصاراً لفلسطين، وقد هزت عمق الكيان الغاصب وقضّت مضاجع الإحتلال الصهيوني وهي العملية التي جاءت رداً على العدوان البربري الصهيوني لمطار بيروت الدولي وتفجير 13 طائرة مدنية لبنانية عام 1968، وقد أصيب اوكاموتو باصابات بليغة بقي يعانيها حتى وفاته، واعتقل وعُذب جسدياً ونفسياً بطريقة وحشية داخل معتقلات العدو، وقد واجهها بإرادة فولاذية تحدت السجان وانتصرت عليه”.

تابع: “بقي حتى رمقه الأخير مع فلسطين هو الذي تخلى عن كل شيء ولم يتخلَ عنها، وقد ربط مصيره بقضية تحريرها دون أي تنازل عن شبر من ترابها”.

ختم: “كتب كوزو وصيته الأخيرة “نموت لتحيا فلسطين”… وداعاً كوزو العظيم …على دربك سائرون، والثوريون لا يموتون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام