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   8 صفر 1448   
   بيروت 17:17
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    الحرس الثوري يحذر بريطانيا: أي قاعدة تُستخدم للاعتداء على الأراضي الإيرانية ستكون هدفًا مشروعًا لنا

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