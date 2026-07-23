حزب الله يشيّع الشهيد حسين عزات الحسيني في شمسطار

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة شمسطار البقاعية والجوار الشهيد السعيد حسين عزات الحسيني ( السيد كرار )، الذي ارتقى دفاعا عن لبنان وشعبه في موكبٍ مهيب انطلق من أمام مدخل البلدة حيث استُقبل النعش الطاهر بنثر الورود والأرز، وسط أجواء من الافتخار والوفاء لدماء الشهداء .

وبعد مراسم تأدية قسم العهد والوفاء على ملعب شمسطار البلدي بحضور حشد كبير من الاهالي ، انطلق موكب .

التشييع تتقدمه الفرق الكشفية وسط الهتافات الحسينية والشعارات المنددة بـ”أميركا وإسرائيل وصولا الى روضة الشهداء في البلدة زبعد الصلاة على الجثمان

ووري الثرى في روضة شهداء البلدة الى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة .

المصدر: موقع المنار