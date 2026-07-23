تحقيق لـ “نيويورك تايمز”: الهجمات الايرانية ضد مواقع أميركية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط أكدت قدرة طهران على إلحاق الضرر بأهداف دقيقة

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية تحقيقاً حول الأضرار في القواعد العسكرية الاميركية.

وفي السياق، قالت الصحيفة، “أظهرت الهجمات الإيرانية التي استهدفت تسعة مواقع أمريكية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط خلال الأسبوعين المنصرمين منذ انهيار وقف إطلاق النار، أن البلاد تحتفظ بقدرتها على إلحاق الضرر بأهداف دقيقة، على الرغم من مزاعم إدارة ترامب المتكررة بأن القدرات العسكرية الإيرانية قد تقلصت أو دُمرت”.

وتوصل تحليل مرئي أجرته صحيفة نيويورك تايمز للقواعد العسكرية الأمريكية ومواقع أخرى إلى أن “الضربات ألحقت أضراراً بمساكن المعيشة ومناطق العمل، وملاجئ الطائرات بدون طيار، وأنظمة الرادار، وغيرها من المنشآت”.

وأدى أحد الهجمات، “الذي استهدف قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة آخرين”. وأفاد مسؤول عسكري للصحيفة بأن “ما يقرب من اثني عشر جندياً أصيبوا أيضاً إصابات بليغة جراء الهجمات الصاروخية وبطائرات بدون طيار التي شنها الإيرانيون في الأردن ودول أخرى هذا الشهر، لدرجة استدعت نقلهم جواً إلى مستشفى عسكري أمريكي في ألمانيا لتلقي العلاج”.

أربعة من تلك المواقع، بما في ذلك قاعدة موفق السلطي الجوية، كانت قد تعرضت للضرب بالفعل في الأشهر الأولى من الحرب، عندما قصفت إيران ما مجموعه 18 موقعاً عسكرياً تستخدمها القوات الأمريكية في سبعة بلدان، حسب مقال الصحيفة الأميركية.

المصدر: صحافة أجنبية