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   8 صفر 1448   
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    اعلام العدو: رئيس بلدية رامات غان “قررنا فتح الملاجئ في المدينة لقد ازداد خطر إطلاق الصواريخ من إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع”

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