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   8 صفر 1448   
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    بزشكيان والزيدي يؤكدان على تعزيز العلاقات الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين إيران والعراق

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