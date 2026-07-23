22 معتقلًا في الضفة واعتداء استيطاني على منزل شرق القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 22 مواطنًا فلسطينيًا خلال حملة اقتحامات واسعة طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، بينهم رئيس بلدية نابلس الأسبق، وأسرى محررون، وأطفال، بالتزامن مع اعتداء نفذه مستوطنون على منزل فلسطيني شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب شرق بيت لحم، واعتقلت آدم محمد البلبول، ومحمد أحمد سلامة الأمير، وعلي يوسف عرفة، ومحمد عمر داوود، كما اعتقلت من مدينة بيت لحم المواطنين آدم عصام أحمد الأفندي، وعمار طالب نمر، عقب مداهمة منزليهما.

#عاجل | تعزيزات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال تقتحم حي المراح في مدينة #جنين، بعد تسلل وحدة خاصة داخل الحي. pic.twitter.com/SEV7WoJQZx — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 23, 2026

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مدينة نابلس وبلدة برقة شمال غرب المحافظة، أسفرت عن اعتقال الضابط في جهاز الاستخبارات علي زيدان، والأسير المحرر علاء حسونة، ورئيس بلدية نابلس الأسبق الحاج عدلي يعيش، بعد مداهمة منازلهم، إلى جانب اعتقال سامر ياسر دغلس، والطفلين أحمد رائد دغلس، وعمر عون أبو عمر، عقب اقتحام بلدة برقة وتفتيش عدد من المنازل.

#شاهد | آليات عسكرية جديدة تابعة لجيش الاحتلال تقتحم مدينة #جنين pic.twitter.com/tcii0gSiEN — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 23, 2026

واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة جنين، واعتقلت أحمد عدنان هندي، وصايل تركمان ونجله ريان، وزيدان حواشين، وإبراهيم الطوباسي، كما داهمت سكن الشام قرب الجامعة العربية الأمريكية واعتقلت الشاب علي مصاروة.

وداهمت قوات الاحتلال منازل في بلدة صيدا شمال طولكرم، واعتقلت فؤاد شفيق عبد الغني، والأسير المحرر رماح باسم رداد، ورامي أحمد عودة، فيما اعتقلت كاظم منيف عسراوي عقب اقتحام منزله في بلدة علار شمال المدينة.

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون على منزل فلسطيني في تجمع التبنة البدوي المحاذي لمنطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية أن مستوطنين اقتحموا منزل المواطن موسى محمد التبنة، وحطموا نوافذه وعبثوا بمحتوياته، ما ألحق أضرارًا مادية بالممتلكات.

وأكدت المصادر أن الاعتداء وقع في التجمع الواقع قرب مفرق أبو جورج المتاخم للخان الأحمر، حيث خرب المستوطنون أثاث المنزل وعبثوا بالممتلكات الشخصية.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على تجمع التبنة، إذ شهد شهر تموز/يوليو الجاري دهس شابين من سكانه، فيما نفذت مجموعات من المستوطنين أواخر حزيران/يونيو الماضي هجومًا جماعيًا اعتدت خلاله بالضرب على المواطنين، كما تعرض التجمع في أيار/مايو الماضي لهجوم نفذه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، التي اعتقلت أحد الشبان الفلسطينيين.

ويقع تجمع التبنة ضمن المنطقة المستهدفة بمخطط E1 الاستيطاني، الهادف إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بمستوطنات القدس، بما يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويستهدف تهجير تجمعات عرب الجهالين الذين سبق تهجيرهم من النقب عام 1952.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات اقتحام واعتقال شبه يومية في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، تتخللها مداهمات للمنازل وتفتيشها واعتقال المواطنين.

وأظهرت معطيات نشرها مركز معطى أن قوات الاحتلال نفذت خلال شهر حزيران/يونيو الماضي 1140 اقتحامًا في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب 1303 عمليات دهم، أسفرت عن اعتقال 676 مواطنًا واحتجاز 86 آخرين.

ووثق مركز فلسطين لدراسات الأسرى تنفيذ قوات الاحتلال نحو ثلاثة آلاف حالة اعتقال خلال النصف الأول من العام الجاري، بينهم 109 نساء و212 طفلًا.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام