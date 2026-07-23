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   8 صفر 1448   
   بيروت 06:24
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    وكالة الصحافة الفرنسية: 9 سفن على الأقل تراجعت عن عبور باب المندب عقب إعلان حصار السعودية بينها سفن محمّلة بالنفط من ينبع

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