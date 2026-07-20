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    الحرس الثوري: الهجوم على قاعدة التنف أسفر عن مقتل عدد كبير من القوات الأميركية وتدمير منظومة رادار وعدد من المروحيات

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