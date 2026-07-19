وفد من لجنة أصدقاء يحيى سكاف زار عائلة الإعلامي الشهيد محمد الحاج حسين في بنهران – الكورة

زار وفد من لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف، منزل عائلة الإعلامي الشهيد محمد الحاج حسين في بلدة بنهران – الكورة، تقدم الوفد رئيس اللجنة جمال سكاف والشيخ عبد الرحمن مطر، وكان باستقبالهم عضو المجلس السياسي في “حزب الله” محمد صالح، ورئيس بلدية الطيبة جواد قشمر، وعائلة الشهيد.

وتحدث جمال سكاف باسم الوفد موجهاً التحية لروح الشهيد محمد الحاج حسين “الذي عرفناه أخاً بكل معنى الكلمة من خلال عمله الاعلامي الملتزم في قناة المنار واذاعة النور حيث شكل حضوره صوتاً مدوياً لكافة القضايا المحقة، كما التحية الى عائلته الصابرة التي ننحني أمام صبرها وتضحياتها، لأن عوائل الشهداء هم الأساس في صنع انتصاراتنا”.

وقال: “نعيش اليوم مرفوعي الرأس بفضل المقاومين والشهداء الأبرار الذين قدموا أغلى التضحيات في مواجهة العدو الصهيوني ومشروعه الإجرامي”.

وأكد سكاف أن “الحفاظ على ارث الشهداء هو واجب وطني وأخلاقي من خلال التمسك بنهجهم أكثر من أي وقت، ومن هذا المنطلق يأتي موقفنا الثابت بالتمسك بسلاح المقاومة لأنه شكل حمايةً لوطننا على مر السنين وكان ولا يزال قوة الدفاع الأولى عن لبنان من شماله الى جنوبه، ومن الواجب علينا جميعاً حماية هذا السلاح والتمسك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، حيث لا يُمكن أن نتخلى عن أهم عنصر قوة لدينا في ظل وجود عدو غاشم يريد ضم أراضينا ومقدساتنا لما يسمى بدولة اسرائيل الكبرى، مما يتطلب من جميع اللبنانيين والعرب والمسلمين وكُل الأحرار التصدي لمخططات العدو بالوحدة ودعم خيار المقاومة لمواجهة المشروع الصهيو- أميركي في المنطقة.

بدوره رحب محمد صالح بوفد لجنة الأسير سكاف، وأثنى على مبادرتهم تجاه عائلة الشهيد محمد الحاج حسين الذي افتقدناه كأحد رموز الاعلام المقاوم.

أضاف: “ها نحن نلتقي اليوم في دارة شهيد سقط خلال العدوان على وطننا وبحضور عائلة عميد الأسرى في سجون العدو، حيث يُجسد هؤلاء الابطال المعنى الحقيقي للنضال الذي سيتحقق من خلاله النصر العظيم لقضيتنا المُحقة على قوى الاستكبار”.

وفي الختام قدم وفد اللجنة درعاً تكريمية عربون إحترام وتقدير لعائلة الشهيد محمد الحاج حسين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام