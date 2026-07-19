اعتداءات متواصلة للكيان الإسرائيلي على قرى الجنوب اللبناني بالتزامن مع تشييع شهداء

يواصل الكيان الإسرائيلي سلسلة اعتداءاته المستمرة والمتصاعدة على القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، حيث تتوزع هذه الاعتداءات على قرى المنطقة الحدودية وقرى منطقة النبطية.

وتتركز أبرز الاعتداءات على عمليات التفجير التي ينفذها الكيان الإسرائيلي، إلى جانب الغارات الجوية والاستهدافات بواسطة الطائرات المسيّرة المعادية، فضلًا عن تحليق الطائرات المسيّرة التي تلقي القنابل الصوتية في عدد من القرى والبلدات الجنوبية.

ومنذ مساء أمس، سُجلت سلسلة من الاعتداءات، أبرزها تفجير نفذه الكيان الإسرائيلي في بلدة حداثة، إلى جانب حملة تمشيط نفذتها قواته صباحًا باتجاه أطراف البلدة.

كما طالت التفجيرات مدينة الخيام، وبلدتي دير سريان وكفرتبنيت، إضافة إلى الاستهداف الذي نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية أمس في بلدة زوطر الشرقية.

كذلك شن الطيران الحربي المعادي غارة على بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، في وقت تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على المنطقة، بالتزامن مع التحليق المستمر والمتواصل للطائرات الاستطلاعية في أجواء الجنوب اللبناني.

وفي المقابل، يستمر مشهد التشييع في قرى الجنوب اللبناني، من النبطية إلى صور وإقليم التفاح وصيدا والزهراني وسائر قرى المنطقة، حيث يشيّع حزب الله شهداءه الذين ارتقوا، فداءً للبنان وشعبه.

ويؤكد المشاركون على التمسك بمواصلة المسار الذي تتبعه المقاومة، والسير على نهجها رغم حجم التضحيات.

المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في جنوب لبنان، علي شبيب.

المصدر: موقع المنار