الأحد   
   19 07 2026   
   4 صفر 1448   
   بيروت 12:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    إيران تؤكد الرد على الاعتداءات الأمريكية وتعلن ترميم بنى تحتية تضررت خلال العدوان

    تشير جميع المؤشرات والمعطيات تشير إلى أن عملية الرد على الاعتداءات الأمريكية التي طالت الجمهورية الإسلامية خلال الأيام القليلة الماضية لا تزال مستمرة.

    وأشارت مصادر إعلامية إلى أن هناك مطالبات في البحرين بإغلاق مطار المنامة الدولي، بسبب استمرار العمليات العسكرية واستمرار الرد الإيراني على الاعتداءات الأمريكية التي طالت الجمهورية الإسلامية خلال الأيام السبعة الماضية.

    وأوضحت أن الرد الإيراني استهدف القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة، ولا سيما في الكويت والأردن والبحرين، باعتبار أن هذه المواقع كانت نقاط انطلاق للاعتداءات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية، مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية، تؤكد حجم الدمار الذي لحق بهذه القواعد.

    وفي موازاة العمليات العسكرية، افاد مراسل المنار في طهران وجود حالة استنفار لدى المؤسسات الخدمية الإيرانية والجهات المعنية، بهدف حصر الأضرار التي لحقت بالمراكز المدنية والمنشآت والبنى التحتية خلال الأيام الماضية، والعمل على ترميمها وإعادتها إلى وضعها السابق في أسرع وقت ممكن.

    المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في ايران وسام أسد.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    بالفيديو | حرس الثورة الإسلامية يسقط طائرة أمريكية مسيّرة من طراز MQ-9 في سماء الأهواز

    بالفيديو | حرس الثورة الإسلامية يسقط طائرة أمريكية مسيّرة من طراز MQ-9 في سماء الأهواز

    تحذيرات إسرائيلية من مخططات اغتيال تستهدف مسؤولين صهاينة

    تحذيرات إسرائيلية من مخططات اغتيال تستهدف مسؤولين صهاينة

    تظاهرة في برلين دعماً لفلسطين ولبنان وإيران ورفضاً للعدوان

    تظاهرة في برلين دعماً لفلسطين ولبنان وإيران ورفضاً للعدوان