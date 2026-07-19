إيران تؤكد الرد على الاعتداءات الأمريكية وتعلن ترميم بنى تحتية تضررت خلال العدوان

تشير جميع المؤشرات والمعطيات تشير إلى أن عملية الرد على الاعتداءات الأمريكية التي طالت الجمهورية الإسلامية خلال الأيام القليلة الماضية لا تزال مستمرة.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن هناك مطالبات في البحرين بإغلاق مطار المنامة الدولي، بسبب استمرار العمليات العسكرية واستمرار الرد الإيراني على الاعتداءات الأمريكية التي طالت الجمهورية الإسلامية خلال الأيام السبعة الماضية.

وأوضحت أن الرد الإيراني استهدف القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة، ولا سيما في الكويت والأردن والبحرين، باعتبار أن هذه المواقع كانت نقاط انطلاق للاعتداءات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية، مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية، تؤكد حجم الدمار الذي لحق بهذه القواعد.

وفي موازاة العمليات العسكرية، افاد مراسل المنار في طهران وجود حالة استنفار لدى المؤسسات الخدمية الإيرانية والجهات المعنية، بهدف حصر الأضرار التي لحقت بالمراكز المدنية والمنشآت والبنى التحتية خلال الأيام الماضية، والعمل على ترميمها وإعادتها إلى وضعها السابق في أسرع وقت ممكن.

المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في ايران وسام أسد.

المصدر: موقع المنار