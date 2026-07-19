تحذيرات إسرائيلية من مخططات اغتيال تستهدف مسؤولين صهاينة

قال رئيس اللجنة الاستشارية للأمن الشخصي في الكيان الإسرائيلي، رونين كوهن، في مقابلة مع القناة 14 العبرية، إن الأجهزة الأمنية كشفت، بحسب قوله، مخططًا لتنفيذ عملية اغتيال تستهدف نجل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى اعتقال خلية في مدينة ميامي الأمريكية كانت تخطط لتنفيذ العملية.

وأضاف كوهن أن الأجهزة الأمنية تعلمت من حادثة دخول طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله إلى منطقة قيساريا ووصولها إلى داخل غرفة نوم بنيامين نتنياهو، خلال العدوان السابق على لبنان.

وأشار إلى أن هذا الملف أُثير في سياقين، الأول يتعلق بالانتخابات، عبر التلويح بوجود تهديدات أمنية، والثاني يرتبط بما وصفه بالضربة الاستباقية ومحاولة إزالة التهديدات المحتملة.

وفي السياق، اقر الكابينت الصهيوني مبدئيًا حظر استخدام المسيّرات الشخصية في إسرائيل لمدة 6 أشهر، خشية استغلالها في محاولات اغتيال قد تنفذها إيران، بينها استهداف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفق ما افادت وسائل اعلام الصهيونية.

المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في الضفة الغربية ديب حوراني.

المصدر: موقع المنار