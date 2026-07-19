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   4 صفر 1448   
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    وسائل اعلام إيرانية: ‏إطلاق صفارات الإنذار في البحرين ومطار البحرين الدولي يعلّق حركة الملاحة الجوية بسبب تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة

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