خليل حمدان: المناطق التجريبية غير موجودة في سلوكيات العدو

قال عضو هيئة الرئاسة في حركة “امل” خليل حمدان، أن “المناطق التجريبية غير موجودة في سلوكيات العدو والتي تشي بمخاطر تستهدف الأرض والانسان وتلك المماطلة عند العدو الصهيوني ينبغي ان تشكل سبباً لعدم الاستمرار في المفاوضات المباشرة ومخرجاتها الفنية والتقنية”.

كلام حمدان جاء في بلدة عنقون الجنوبية بمناسبة اسبوع احمد فرحات شقيق الشهيد ابراهيم فرحات والذي كان ملازماً للشهيدين الاخوين زهير شحادة ومحمد الديراني في اكثر من موقع ومواجهة.

حضر الاحتفال علماء دين ورؤساء بلديات وهيئات اختيارية ورؤساء اندية اضافه الى المسؤول العمالي لاقليم الجنوب اجمال جوني ومسؤول المنطقه السابعة رامي حمدان ومسؤولين من “حزب الله” وحركة “امل”.

واشار حمدان في بداية كلمته الى تاريخ بلدة عنقون “الرائد بالشهادة والعطاء حيث قدمت هذه البلدة المزيد من الشهداء صيانة للوطن وحفظاً لانسان الوطن”.

وتابع: “ان الصراع مع العدو الصهيوني غير مستجد بل كان لبنان عرضة للاعتداءات الصهيونية من الجنوب الى الشمال ومن الشرق الى الغرب منذ العام 1948 وقافلة الشهداء تشهد. ينبغي علينا معاينة المشكلة بحقيقتها فما يجري ليس بحادث حدودي بل هناك مخطط امريكي صهيوني يستهدف لبنان والمنطقة في ظل النظام العالمي الجديد فهل ان حاملات الطائرات والمدمرات الاميركية تقطع 16.000 كلم من اجل حادث حدودي وهل ان تدمير القرى وتجريف الاراضي واستهداف الاطفال مسألة ردة فعل ام ان هناك مخططا مدروسا”.

وأضاف “نعود للامام المغيب السيد موسى الصدر احذروا العصر الاسرائيلي ونعود اليه لنؤكد على ثوابت الوحدة الوطنية وضرورة تعزيز السلم الاهلي كما يحرص دائما الرئيس نبيه بري على الوحدة الوطنية وضرورة النهوض بالدولة وبمؤسساتها وان الحرص على الدولة والنهوض بها لا يكون بتعطيل جلسات المجلس النيابي لعرقلة مشاريع واقتراحات قوانين، والحكم يبقى للمواطن من الذي يريد النهوض بهذا البلد ومن يعرقل عمل مؤسسات الدولة بفرط النصاب في الجلسات”.

وختم: “ان العدو الصهيوني لم يلتزم بالقرارات الدولية هذه غزة تشهد على تجاوزات العدو اليومية بالرغم من مؤتمر مجلس السلام فهل من يعتبر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام